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Bursaspor, 2 isimle yollarını resmen ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Bursaspor, Sercan Yıldızım ve Serdar Kurtuluş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
Bursaspor, 2 isimle yollarını resmen ayırdı
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30 Temmuz 2018 22:08
Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

 

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