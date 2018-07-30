Bursaspor, 2 isimle yollarını resmen ayırdı

Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.Açıklamada,denildi.