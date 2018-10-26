MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





nda kazanan, 2-0'lık skorla Bursaspor oldu.'in 10. haftasındaki mücadele, Bursa Atatürk Stadı'nda oynandı.Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Lavotlevici ile 45+2. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Bursaspor'un golcüsü Sakho sakatlığı nedeniyle, Alanyaspor'un golcüsü Cisse ise kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.Bu sezon 6 beraberliği olan Bursaspor bu sonucun ardından 2. galibiyetini aldı ve puanını 12 yaptı. Alanyaspor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 12 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.2. dakikada Bursaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, ceza sahası sağ çaprazından Tunay Torun'un ters tarafa ortasında sol çaprazda topu kontrol eden Latovlevici, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-010. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Tunay Torun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin solundan auta yolladı.26. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasından seken topla sağ kanatta buluşan Burak Kapacak, ceza alanına ortasını yaptı. Tunay Torun'un kafa vuruşunda, Merih Demiral son anda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.36. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Kapacak'ın ara pasında Stancu, kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Stancu'nun şutunda, Haydar Yılmaz topun ağlara gitmesine izin vermedi.45+2. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Latovlevici'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Aytaç Kara, şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-058. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.Bursa Büyükşehir BelediyeHalil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet KömürcüoğluOkan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 83 Umut Nayir), Burak Kapacak, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 74 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 65 Lima)Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Efecan Karaca, Maniatis (Dk. 73 Villafanez), Sackey, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 76 Augusto)Dk. 2 Latovlevici, Dk. 45+2 Aytaç Kara (Bursaspor)Dk. 39 Badji (Bursaspor)