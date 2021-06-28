Hayrettin Gülgüler'in başkanlığını, Emin Adanur'un liderliğini yaptığı Bursaspor'un çiçeği burnunda yönetimi kısa sürede yaptığı çalışmalarla şehre yeni bir hava getirdi. Bir taraftan idari sorunları çözmeye, diğer taraftan dağ gibi biriken mali yükü hafifletip transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor yönetiminin her maça farklı reklamla çıkma projesi büyük ilgi gördü. TFF 1.Lig'de oynanacak 36 maça farklı forma reklamları ile çıkacak Bursaspor'da fiyatlar; Forma Göğüs: 250 bin TL, Forma Sırt: 150 bin TL, Forma Kol: 75 bin TL, Şort: 35 bin TL olarak belirlenmişti.
Bursaspor 102 sponsor arıyor!
Bursaspor'un lig maçlarında giyeceği forma ve şorttaki 144 reklamın 42'si satıldı… Şu ana kadar 2 milyon 100 bin TL gelir sağlayan yeşil beyazlı yönetim, geriye kalan 102 reklam alanını da satması durumunda kulübün kasasına 18 milyon 360 bin TL girecek.
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28 Haziran 2021 11:00
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