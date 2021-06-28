Bursaspor 102 sponsor arıyor!

Hayrettin Gülgüler'in başkanlığını, Emin Adanur'un liderliğini yaptığı Bursaspor'un çiçeği burnunda yönetimi kısa sürede yaptığı çalışmalarla şehre yeni bir hava getirdi. Bir taraftan idari sorunları çözmeye, diğer taraftan dağ gibi biriken mali yükü hafifletip transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor yönetiminin her maça farklı reklamla çıkma projesi büyük ilgi gördü. TFF 1.Lig'de oynanacak 36 maça farklı forma reklamları ile çıkacak Bursaspor'da fiyatlar; Forma Göğüs: 250 bin TL, Forma Sırt: 150 bin TL, Forma Kol: 75 bin TL, Şort: 35 bin TL olarak belirlenmişti.



HEPSİ SATILMALI Yönetimin hesabına göre tüm haftaların forma reklam alanları satılması durumunda Bursaspor 18 milyon 360 bin TL kazanacak. Ayrıca Bursastore'de satılacak formalar için de reklam alanları satışa sunulurken, toplam beklenen rakam 2 milyon 200 bin TL. Bursastore sezonluk reklam fiyatları; Forma göğüs: 800 bin TL, Forma sırt: 550 bin TL, Forma kol: 350 bin TL, Şort: 250 bin TL, Tozluk 250 bin TL olarak belirlendi. Bursaspor tüm reklam alanlarının satışını gerçekleştirebilirse 20 milyon 560 bin TL gelir elde edecek.



BURSA GÖREVE Bursaspor şuana kadar gerçekleşen satıştan 2 milyon 100 bin lira gelir sağladı. 36 haftalık toplam 144 reklam alanından 42'si kısa sürede satıldı. En büyük ilgiyi 35 bin liralık şort reklamları gördü ve 35 haftalık reklam alanları sahiplerini buldu. 2 haftalık göğüs reklamı ile 5 haftalık kol reklamı satılırken, sırt reklamına şuana kadar kimsenin talip olmaması dikkat çekti. 35 haftalık şort reklamından 1 milyon 225 bin TL, 2 haftalık göğüs reklamından 500 bin TL ve 5 haftalık kol reklamından 375 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 100 bin liralık gelir sağlayan yönetim şimdi Bursa'daki firmalardan geriye kalan 102 reklam alanını da satın almasını bekliyor. [Kaynak: Bursa Olay]



