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Bursasaspor'da Genel Kurul heyecanı başlıyor

Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kuruluna oldukça kısa bir süre kaldı. Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Bursasaspor'da Genel Kurul heyecanı başlıyor
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05 Mayıs 2018 13:39
Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda 5 bin 599 üyeden 4 bin 392'sinin oy kullanabileceği açıklandı.

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu ile Seçme ve Sicil Kurulu, genel kurul süreciyle ilgili Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongreyle ilgili tüm organizasyonun kurullarına ait olduğunu söyledi.

Süreç kapsamında, başkan adayı ve bağımsız denetleme kurulunun listelerini kendilerinin kabul edeceğini anlatan Sevinç, "Başkan adayları belirlenen yer ve saatte listelerini teslim etmek zorundadır. Aday olan arkadaşlarımız, tüzüğün adaylıkla olan maddelerini çok iyi incelesin ve kimse üzülmesin. Adaylar, 12 Mayıs Cumartesi günü 10.00-15.00 saatlerinde kesin yönetim listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etmek zorunda." diye konuştu.

Sevinç, ilk oturumu 19-20 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda, 5 bin 599 üyeden, 4 bin 392'sinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirterek, kongrenin ilk oturumda yapılabilmesi için 2 bin 197 üyenin katılımının gerektiğini bildirdi.

Başkan adaylarının 13-25 Mayıs tarihlerinde Bursaspor TV'de konuşma haklarının da bulunduğunu belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Adaylar 60 dakika konuşma hakkına sahip. Kendilerini tanıtabilirler, projelerini açıklayabilirler. Bu imkan kendilerini verilmiştir.14 Mayıs'ta olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada başkan adayları sadece kendi ekiplerini tanıtıp, projeleriyle alakalı bilgi verecektir. Bu divanda sadece başkan adayları konuşma yapacak. Adaylara kesinlikle soru alınmayacak. Genel kurulda süreç çok uzun olduğu için orada soru sorabilirler. Bursaspor Kulübüne hangi arkadaşımız hayırlıysa onun başkan olmasını diliyorum."

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