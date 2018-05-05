Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda 5 bin 599 üyeden 4 bin 392'sinin oy kullanabileceği açıklandı.Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu ile Seçme ve Sicil Kurulu, genel kurul süreciyle ilgili Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongreyle ilgili tüm organizasyonun kurullarına ait olduğunu söyledi.Süreç kapsamında, başkan adayı ve bağımsız denetleme kurulunun listelerini kendilerinin kabul edeceğini anlatan Sevinç,diye konuştu.Sevinç, ilk oturumu 19-20 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda, 5 bin 599 üyeden, 4 bin 392'sinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirterek, kongrenin ilk oturumda yapılabilmesi için 2 bin 197 üyenin katılımının gerektiğini bildirdi.Başkan adaylarının 13-25 Mayıs tarihlerinde Bursaspor TV'de konuşma haklarının da bulunduğunu belirten Sevinç, şunları kaydetti: