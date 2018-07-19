Bursa'da 'Ata Sporları' coşkusu başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Bursa'da, Türk kültürünün en özellikli sportif değerleri ile kültür ritüellerinin tanıtılacağı '3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği', 20 Temmuz Cuma günü (YARIN) saat 19.00'da Atatürk Stadyumu Meydanı'nda yapılacak açılış programıyla başlıyor. Etkinlikler, 21 Temmuz Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri de Keles İlçesi'nde Kocayayla'da devam edecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları ve ata sporlarına ilgi duyan tüm vatandaşları şenliğe davet ederek, "Bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiğimiz ve Atatürk Stadyumu Meydanı'nda başlayıp Keles Kocayayla'ya uzanan 'Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'miz ile hem Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi hem de ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Kültürel miras geleceğe taşınıyor



Bursa'nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan '3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği', Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtmayı amaçlıyor.



Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcular ile Türk coğrafyasından da katılımın olacağı şenlik, Atatürk Stadyumu Meydanı'ndaki açılış programıyla başlayacak.



Mehteran konseri, açılış korteji ve halk dansları gösterisiyle renklenecek olan şenlik, 21 Temmuz Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri de Keles Kocayayla'da birbirinden özel sportif gösterilere sahne olacak. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5000 yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadig,rı ata sporlarını bugüne taşıyacak olan şenlik, aynı zamanda dağ yöresi gelin alma, Türk Dünyası duvak açma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerleri de Keles Kocayayla'da vatandaşların izlenimine sunacak.



Hem spor hem kültür



Keles İlçesi Kocayayla'da 21 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de yapılacak açılış seremonisi sonrasında gün boyu geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak. Farklı branşlardan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmalar, mangala-Mas Güreşi ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplam 309 sporcu ve 150'nin üzerinde sanatçı programa katılacak.



Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel ritüellerin yer aldığı etkinlikte, Kocayayla'ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil edecek. Orhun Yazıtları'nın bire bir örneklerinin de yer alacağı etkinlik alanında yazıtların canlı anlatımları da yapılacak.



Osman Gazi'nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un düğünlerinin yapıldığı, bir imparatorluğun temelinin atıldığı Kocayayla, yine tarihi bir şölene ev sahipliği yapacak.



Ulaşım imkanı



Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 21-22 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü Merinos AKKM Güney Kapısı'ndan 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde hareket edecek servislerle Keles Kocayayla'ya ulaşabilecek. Servisler, saat 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatlerinde de Kocayayla'dan Bursa'ya dönüş yapacak. Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan'dan programa katılmak isteyen vatandaşlar, ilçe belediyeleri önünden hareket edecek servislerle 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde Kocayayla'ya gelip, yine 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatlerinde ilçelerine dönebilecekler.



Şenlik programı



20 Temmuz Cuma / Atatürk Stadyumu Meydanı



19.00 Mehteran konseri ve açılış korteji / 19.45 Açılış konuşmaları / 20.15 Halk dansları gösterisi



21 Temmuz Cumartesi / Keles-Kocayayla



12.00 Açılış seremonisi



Atlı Gösteri Alanı / Cirit / Rahvan / Atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterisi / Kökbörü - kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü Takımları ) / Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi



Binicilik Alanı / Binicilik eğitimi



Ok Meydanı / Bursalı Şüca Kupası



Güreş Alanı / Yağlı güreş müsabakası



Oba Alanı / Dağ yöresi gelin alma / Türk dünyası duvak açma ritüeli / Beşik toyu / İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma



Orhun Yazıtları / Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı



Çocuk Oyunları Alanı / Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)



22 Temmuz Pazar / Keles-Kocayayla



Atlı Gösteri Alanı / Cirit / Rahvan / Atlı okçuluk ve savaş sanatları / Kökbörü - kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü takımları) / Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi



Binicilik Alanı / Binicilik eğitimi



Ok Meydanı / Bursalı Şüca Kupası



Oba Alanı / Beşik toyu / Türk Dünyası duvak açma ritüeli / Dağ yöresi gelin alma / İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma



Orhun Yazıtları / Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı



Çocuk Oyunları Alanı / Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)



Sahne Alanı / Ödül Töreni



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



