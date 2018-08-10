Bursa'da 'Askıda Kombine Bilet' projesi

Bursa'nın ilçelerinde yaşayan ve daha önce hiç maça gitmemiş 2 bin 23 çocuğun Bursaspor maçlarını takip edebilmesi için hazırlanan "Askıda Kombine Bilet" projesi hayata geçiriliyor.Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursasporlu olan fakat maça hiç gidemeyen çocuklar, belediye tarafından desteklenen proje sayesinde yeşil-beyazlı ekibin maçlarını izleyebilecek.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği çocukların Bursa Büyükşehir Belediyesi kanalıyla maçlara getirilmesinin amaçlandığı projeyle ilgili protokolün, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde imzalandığı duyuruldu.Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin kombine bilet satın alarak destek verdiği projenin protokolüne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanvekili Ekrem Toz'un imza attığı belirtildi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, farklı projelerle takıma destek olma konusunda gayret gösterdiklerini belirterek, "Belki de hayatında hiç Bursaspor maçı izlememiş 2 bin 23 çocuğun statta buluşturulması, o heyecanı yaşaması, çok farklı bir olay." dediği aktarıldı.Projenin kendilerini de heyecanlandırdığı vurgulayan Aktaş'ın, "Başta ulaşım olmak üzere, elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi söyledik. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem Uludağ OSB hem de Bursaspor Kulübü ile bir araya geldik. Projeye sahip çıkılması noktasında buradan herkese çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.Kombine bilet satışının sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinin farklı bir anlamı olduğunu kaydedip, emeği geçenlere teşekkür eden Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın ise şu görüşlerine yer verildi:"Daha önce maça gelmemiş çocuklar, 17 hafta boyunca bu eşsiz deneyimi yaşayacak. Yaşadıkları şehri tanımaları noktasında, bunu bir dizi etkinlik kapsamında yapacak olmaları, takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu projede engelli vatandaşlarımız var, kadın taraftarlarımız var, madalya almış sporcularımız ve sevgi evlerindeki evlatlarımız var. Onları Bursa ve Bursaspor'la buluşturma projesinin bir parçası olmaktan son derece mutluyuz."Bursa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında çocukların ilçelerden stadyuma ulaşmasını ve yeniden evlerine dönmesini sağlayacak. 17 hafta boyunca her hafta 120 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, belirlenen bölgelerden alınıp, güvenli şekilde taşınacak. Belediye, ulaşımın yanında, öğretmen ile öğrencilerin müze, hayvanat bahçesi ve tarihi mekanları gezmesi noktasında da yardımcı olacak. Proje ile Bursaspor sevgisinin geniş tabana yayılması hedefleniyor.