Bursa Uludağ ikinci yarıda açıldı!

Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi NKA Universitas Pecs'i 78-75 yendi.
Salon: Nilüfer Tofaş
Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Kirile Tvaruri (Gürcistan), Veronika Obertova (Slovakya)
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 16, Masic 3, İpek Garip 5, Miray Balotu 2, Sarr 6, Tuba Poyraz 18, Eda Şahin 13, Baptiste15
NKA Universitas Pecs: Laczko 2, Smailbegovic 4, Tadic 10, Ratkai, Weninger 18, Olawuyi 2, Williams 12, Walace 16, Kiss, Meresz 11
1. Periyot: 16-16
Devre: 32-44
3. Periyot: 58-58
Salon: Nilüfer Tofaş
Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Kirile Tvaruri (Gürcistan), Veronika Obertova (Slovakya)
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 16, Masic 3, İpek Garip 5, Miray Balotu 2, Sarr 6, Tuba Poyraz 18, Eda Şahin 13, Baptiste15
NKA Universitas Pecs: Laczko 2, Smailbegovic 4, Tadic 10, Ratkai, Weninger 18, Olawuyi 2, Williams 12, Walace 16, Kiss, Meresz 11
1. Periyot: 16-16
Devre: 32-44
3. Periyot: 58-58