Bursa Uludağ ikinci yarıda açıldı!

Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk hafta maçında konuk ettiği NKA Universitas Pecs'i 78-75 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursa Uludağ ikinci yarıda açıldı!
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13 Ekim 2023 01:28
Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi NKA Universitas Pecs'i 78-75 yendi. 

Salon: Nilüfer Tofaş

Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Kirile Tvaruri (Gürcistan), Veronika Obertova (Slovakya)

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 16, Masic 3, İpek Garip 5, Miray Balotu 2, Sarr 6, Tuba Poyraz 18, Eda Şahin 13, Baptiste15

NKA Universitas Pecs: Laczko 2, Smailbegovic 4, Tadic 10, Ratkai, Weninger 18, Olawuyi 2, Williams 12, Walace 16, Kiss, Meresz 11

1. Periyot: 16-16

Devre: 32-44

3. Periyot: 58-58

 
 
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