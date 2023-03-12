Bursa Uludağ, evinde Kayseri Basketbol'u devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 22. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-75 yendi.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah Koputan, Benhür İrcel
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 14, Carter 33, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Fluker 36
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 23, Sevgi Tonguç 14, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Laundrum 20, Eylül Minez 3, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 15-18
Devre: 45-35
3. Periyot: 64-49
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah Koputan, Benhür İrcel
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 14, Carter 33, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Fluker 36
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 23, Sevgi Tonguç 14, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Laundrum 20, Eylül Minez 3, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 15-18
Devre: 45-35
3. Periyot: 64-49
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