Bursa Uludağ Basketbol'dan 23 sayı fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Çisil Güngör, Uğur Yüksel, Fatih Erdoğan
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 29, İpek Garip, Miray Balotu, Coulidaliy 9, Tuba Poyraz, Eda Şahin 6, Williams 22, Baptiste 25, Efsun Çelik
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, İvanova 3, Calhoun 6, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 7, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 17, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7
1. Periyot: 22-17
Devre: 47-35
3. Periyot: 71-56
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Çisil Güngör, Uğur Yüksel, Fatih Erdoğan
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 29, İpek Garip, Miray Balotu, Coulidaliy 9, Tuba Poyraz, Eda Şahin 6, Williams 22, Baptiste 25, Efsun Çelik
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, İvanova 3, Calhoun 6, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 7, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 17, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7
1. Periyot: 22-17
Devre: 47-35
3. Periyot: 71-56