29 Ekim

Bursa Uludağ Basketbol'dan 23 sayı fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursa Uludağ Basketbol'dan 23 sayı fark
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29 Ekim 2023 20:17
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 91-68 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Çisil Güngör, Uğur Yüksel, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 29, İpek Garip, Miray Balotu, Coulidaliy 9, Tuba Poyraz, Eda Şahin 6, Williams 22, Baptiste 25, Efsun Çelik

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, İvanova 3, Calhoun 6, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 7, Başak Altunbey 2, Ezgi Manlacı, Nared 17, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7

1. Periyot: 22-17

Devre: 47-35

3. Periyot: 71-56

 

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