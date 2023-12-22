Bursa Uludağ Basketbol 5 oyuncuyla sahaya çıktı!

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions karşısında, oyuncularının büyük bölümüne İngiltere'ye seyahat vizesi verilmemesi nedeniyle 5 basketbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.Bursa temsilcisi, ilk maçı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynadığı ve 77-53 yenildiği London Lions ile İngiltere'de karşılaştı.Deplasmandaki karşılaşma için vize engeli yaşayan Bursa Uludağ Basketbol, vize muafiyeti olan 5 basketbolcusuyla sahaya çıkabildi.Bursa ekibi, teknik heyetinden de kimsenin katılamadığı karşılaşmada London Lions'a 122-63 yenilerek turnuvadan elendi.Kulüp başkanı Aladağ, AA muhabirine, bu ay içinde kendilerine maç için davetiye geldiğini ve kısa sürede işlemleri başlattıklarını söyledi.Vize işlemleri için internet sitesinden müracaat etmeleri gerektiğinin kendilerine iletildiğini belirten Aladağ, 13 Aralık'ta resmi başvurunun gerçekleştiğini dile getirdi.Başvurunun ardından İngiltere'nin vize başvurularında 15 iş günü şartının bulunduğunu ve bunun mümkün olmayacağının iletildiğini anlatan Aladağ, "Araya konsolosluk ve diğer yetkiler girdi. Noel bayramından kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişmeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti. Sadece 5 oyuncumuzu gönderebildik. Türkiye'nin itibarı ve bizim için de kötü bir durum olduğunu aktarmamıza rağmen kabul görmedi." ifadelerini kullandı."Sahaya çıkmazsak 40 bin avro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı." diyen Aladağ, "Oyuncumuz Eda Şahin 2 haftadır sakat. Buna rağmen gitti ve sahaya çıktı. Pota altında bekleyerek maçı tamamladı. 40 dakika boyunca 5 oyuncumuz mücadele etmek zorunda kaldı." dedi.Aladağ, vize sorununu sürekli yaşadıklarını ifade ederek, London Lions maçında yaşadıklarının tüm camiayı üzdüğünü sözlerine ekledi.