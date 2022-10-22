Bursa, OGM Ormanspor'a karşı zorlandı ama kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, OGM Ormanspor'u 65-62 yendi.
Salon: Nilüfer Tofaş
Hakemler: Özlem Yalman, Hakan Gerey, Sabri Gündü
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 14, Davis 18, Gizem Mürvet Uca 6, Deniz Çolakoğlu 2 Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu 3, Ferda Yıldız 5, Cannon 17
OGM Ormanspor : Kübra Erat 5, Sera Özelçi 5, Ceren Gökdemir, Damla Gezgin 12, Fatma Nur Karakaş 8, Banu Şimşek 2, Gray 28, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. Periyot: 12-20
Devre: 32-35
3. Periyot: 47-49
5 faulle çıkan: 39.55 Gray (OGM Ormanspor)
Salon: Nilüfer Tofaş
Hakemler: Özlem Yalman, Hakan Gerey, Sabri Gündü
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 14, Davis 18, Gizem Mürvet Uca 6, Deniz Çolakoğlu 2 Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu 3, Ferda Yıldız 5, Cannon 17
OGM Ormanspor : Kübra Erat 5, Sera Özelçi 5, Ceren Gökdemir, Damla Gezgin 12, Fatma Nur Karakaş 8, Banu Şimşek 2, Gray 28, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1. Periyot: 12-20
Devre: 32-35
3. Periyot: 47-49
5 faulle çıkan: 39.55 Gray (OGM Ormanspor)
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