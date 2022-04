Bursa'nın basketbol takımları, Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor

Bursa basketbolunu Avrupa'da temsil eden TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor takımları, yollarına sağlam adımlarla ilerliyor.



FIBA Şampiyonlar F Grubu'nu lider olarak tamamlayarak son 16'ya kalan TOFAŞ, burada da 4 galibiyet 2 mağlubiyet alarak gruptan 2. olarak çıkmıştı.



Kura çekiminde İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile eşleşen TOFAŞ, 6 Nisan Çarşamba günü çeyrek final ilk maçına çıkarak avantajlı skorla mücadeleden ayrılmak istiyor.



Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom ve Galatasaray Nef takımlarının katıldığı organizasyonda sadece TOFAŞ yoluna devam ediyor.



Frutti Extra Bursaspor ise ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda oynadığı 17 karşılaşmadan 8 galibiyet 9 mağlubiyet alarak son 16'ya kalmayı garantiledi.



Yeşil-beyazlı ekip, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile oynayacağı maçla grup maçlarını tamamlayacak.



Mücadeleyi 2 ve üzeri sayı farkla kazanması halinde Frutti Extra Bursaspor, grubu 5. sırada bitirmiş olacak.



ULEB Avrupa Kupası'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Frutti Extra Bursaspor, Buducnost VOLI karşılaşmasını kazanarak grubu hem 5. sırada tamamlamak hem de son 16'ya moralle girmek istiyor.



- "Geldiğimiz nokta sevindirici ama ilerisi olsun"



TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören AA muhabirine, Şampiyonlar Ligi organizasyonunun son 2 yılda öneminin arttığını söyledi.



Geçtiğimizi yıl organizasyonda son 16'ya kaldıklarını bu yıl ise son 8'e kalındığını aktaran Öngören, sezonu genel anlamda güzel geçirdiklerini ifade etti.



Gelinen noktanın heyecan verici olduğunu vurgulayan Öngören, "5 Türk takımıyla başladı organizasyon. Şu an sadece TOFAŞ kaldı. Hep daha iyisi var, daha iyisi yapılabilir. Bu yıl acaba ülkemize, kulübümüze ilk defa Final-Four getirebilir miyiz? Ona bakacağız. Geldiğimiz nokta sevindirici ama ilerisi olsun. Bunu bu yıl da yapabiliriz önümüzdeki yıl da yapabiliriz. TOFAŞ'ın bir hedefi de süreç içerisinde Şampiyonlar Ligi kupasını Bursa'ya, Türkiye'ye getirmektir." dedi.



- "Kulüp olarak biz çok umutlu ve heyecanlıyız"



Hasta veya sakat oyuncularının bulunmadığını ifade eden Öngören, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz aslında Tenerife ile çok çapraz uyan bir takımız. Yetenek ve derinlik olarak baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi kadromuzda 7 yabancı olduğu için o konuda da eksiklerimiz yok. Tenerife'nin saha avantaj ve bu ligin bu seviyesinde tecrübesi var. Pınar Karşıyaka son dakikada yenilmişti. Daha önceki yıl da son 8'e kalan Almanya takımı vardı Ludwigsburg. Tenerife'yi hem sahasında hem deplasmanda mağlup etmişti. Tenerife elenemeyecek, mağlup edilemeyecek bir takım değil. Kulüp olarak biz çok umutlu ve heyecanlıyız. Acaba diyoruz bu sene Final-Four ülkemize gelir mi?"



Her yıl hem önceki yılın üstüne çıkmak istediklerini hem de yeni yüzler çıkartmak istediklerini aktaran Öngören, altyapılarından çıkan Emre Tanışan'ın yükselişinin olduğunu ve TOFAŞ'ın portresi durumuna geldiğini ifade etti.



Öngören, Final-Four şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını vurgulayarak, "Zor ve renkli bir seviye olur. Bursalı basketbolseverler, Avrupa'nın en önemli takımlarından birisini burada seyretsinler. İlk maçı önemli görüyorum. Play-off maçlarında ilk maçlar kritiktir. Oralarda her şey olabilir. Hem bizim lehimize hem aleyhimize. İlk maçta galibiyet alabilirsek, serinin bütün şekli Bursa'da bağlanabilir." dedi.



- Sezer Sezgin: "Başarılı olduğumuzu düşünüyorum"



Frrutti Extra Bursaspor Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ise basketbol takımının 3 yıldır Süper Lig'de ve son 2 sezon da ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiğini söyledi.



Yeni bir kulüp olduklarını hatırlatan Sezer, "ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci yılında başarı örneği sergileyerek son 16'ya kaldık. Salı günü oynanacak maçla ligi 5. bitirme ihtimalimiz var. Sezonu güzel geçirdik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sezonun en uygun bütçeyle kurulan takımlarından birisiyiz. Yerli ve yabancı oyuncu bütçesi sezonun en düşük 5 takımından birisiyiz." dedi.



- "Umarım Bursa ilerleyen zamanlarda adından sıkça böyle bahsetmeye devam eder"



ULEB Avrupa Kupası'nın en zorlu deplasmanlarından birisinin de artık Bursa olduğunu aktaran Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Seyircimizle beraber çok güçlüyüz. Pandeminin yavaş yavaş sona ermesi ve maçların seyircili oynanabilir hale gelmesi bizim gibi gücünü seyirciden alan camia takımlarına pozitif anlamda katkı sağlıyor. Seyircimiz yanımıza gelmeye başladıktan, beraber olduktan sonra form grafiğimiz yükseldi. Hem takımının birbirini tanıması hem de seyircimizin salonda yerini almayasıyla form grafiğimiz arttı. Bunu sadece biz değil oynadığımız karşı takım yöneticileri ve antrenörleri de söylüyor. Geçen Fransız takımıyla maç sonunda yemekte oradaki yönetim kurullu üyeleri aynı şeyi söylemişti. Yine Valencia Basket koçu 'Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından bir tanesi Bursa. Böyle bir atmosfer uzun süredir görmemiştik' demişti. Umarım Bursa ilerleyen zamanlarda adından sıkça böyle bahsettirmeye devam eder. "



Sezer, ULEB Avrupa Kupası'nda ilk hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Hedefimiz ilk olarak son 16'ya kalmaktı. Daha sonra kaç tur geçebiliyorsak geçmekti. ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedefimize ulaştık ama şimdi hedefimizi revize etme zamanı. Şimdi ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz." dedi.









