Bursa, İzmit Belediyespor'a geçit vermedi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 78-74 mağlup etti.

Haber; AA
Abone Ol
Bursa, İzmit Belediyespor'a geçit vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 22:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor 78-74 kazandı.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan Kalyoncu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields 20, Higgins 15, İdil Türk 4, Solopova 6, Melis Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları 4, Mircheva 17, Gülse Uğur 8, Emel Sığırcı

1. Periyot: 16-20

Devre: 38-39

3. Periyot: 60-60

Beş faulle çıkanlar: 37.55 Doyle, 38.31 Ferda Yıldız, 39.41 Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.