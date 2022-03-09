Bursa, İzmit Belediyespor'a geçit vermedi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor 78-74 kazandı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan Kalyoncu
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields 20, Higgins 15, İdil Türk 4, Solopova 6, Melis Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları 4, Mircheva 17, Gülse Uğur 8, Emel Sığırcı
1. Periyot: 16-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 60-60
Beş faulle çıkanlar: 37.55 Doyle, 38.31 Ferda Yıldız, 39.41 Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)
Mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor 78-74 kazandı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Can Mavisu, Abdullah Koputan, Dorukhan Kalyoncu
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 14, Merve Arı 11, Ferda Yıldız 7, Daci 4, Macaulay 26, Gonca Karataş, Duygu Özen 3, Gizem Uca 13, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Fields 20, Higgins 15, İdil Türk 4, Solopova 6, Melis Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları 4, Mircheva 17, Gülse Uğur 8, Emel Sığırcı
1. Periyot: 16-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 60-60
Beş faulle çıkanlar: 37.55 Doyle, 38.31 Ferda Yıldız, 39.41 Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)