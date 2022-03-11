Bursa'da 'TSYD Trap Kupası' düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda "TSYD Trap Kupası" düzenledi. Organizasyona 14 şehirden 48 yarışmacı mücadele etti.



Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirtti.



Bursa'da farklı spor dallarında organizasyonlar yapmak istediklerini aktaran Ekmekçi, "Tenis ve yüzme gibi branşların ardından atıcılıkta da önemli bir turnuvayı geride bıraktık. Tüm katılımcıları tebrik ederken, dereceye girenleri de kutluyorum." diye konuştu.



Destekleri için TSYD Bursa Şubesine teşekkür eden Atıcılık İl Temsilcisi Oktay Demirkesen ise iş birliği çalışmalarının bundan sonraki organizasyonlarda da sürmesi temennisinde bulundu.



Kupada kadınlar kategorisinde Nihan Gürer birinciliği elde ederken, Dilara Bedia Kızılsu ikinci oldu.



Erkekler kategorisinde ise Alp Kızılsu birinci, Tuğrul Tural ikinci, Davut Sarı üçüncü sırada yer aldı.



Açık klasmanda da Nihan Gürer birinciliği elde ederken, Alp Kızılsu ikinci, Muzaffer Balkancı ise üçüncü oldu.





Dereceye girenlere ödül ve madalyalarını TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile Atıcılık İl Temsilcisi Oktay Demirkesen verdi.









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