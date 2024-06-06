Bursa'da Hasan Sabri Karaca 19 yaşında futbolu bıraktı!

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra futbolu bıraktığını duyurdu.



Hasan Sabri Karaca'nın paylaşımı şu şekilde:



"Bu güzel günümde sizlerle bu acıyı paylaşmak gerçekten çok zor fakat paylaşmak durumundayım. 10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım. Bu kararı almak benim için son derece zor oldu, ancak vücudumun geçirdiği dört ameliyatın ardından futbolu devam ettiremeyeceğim sonucuna vardık. Bu süreçte her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim, sevinçleri, üzüntüleri, gururları ve hayalleri bu formanın altında yaşadım. Ancak, Allah'ın takdiriyle, bu noktada sona geldik. Gelecekte amacım, Bursaspor camiasına gururla hizmet etmek, formayı terlettiğim günlerde olduğu gibi farklı alanlarda katkı sağlamaktır."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU