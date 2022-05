Bursa'da down sendromlu sporcular futbol maçına çıktı

Bursa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında down sendromlu sporcuların katılımıyla futbol maçı yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesindeki Altınova Spor Tesisi'nde "Beşte devre, onda biter" temasıyla yapılan etkinlikte, Altınova Gençlik Spor 14 Yaş Altı Takımı ile Hacı Mehmet Zorlu Özel Sporcular Spor Down Futsal Takımı karşılaştı.



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, programda yaptığı konuşmada, TFF ailesinin 16 yıldır engeli futbolunu desteklediğini belirterek, TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın bu geleneği sürdürdüğünü kaydetti.



Gürsoy, Peru dönüşü Down Futsal Milli Takımı'nı TFF Engelli Spor Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Riva'da kabul eden TFF Yönetim Kurulu'nun, takıma başarısından dolayı özel prim verdiğini sözlerine ekledi.



Ayrıca Gürsoy, günün anısına Bursa'da faaliyet gösteren özel sporcular, kulüp başkan ve yöneticileri ile genç futbolculara milli takım forması hediye etti.









