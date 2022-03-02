Bursa'da Claudia Cuic sakatlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta maçında sakatlanan oyuncu Claudia Cuic'in durumuna dair bir açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa'da Claudia Cuic sakatlandı
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02 Mart 2022 14:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un son maçında sakatlanan oyuncu Claudia Cuic, sezonu kapattı.

 Kulüpten yapılan açıklamada, geçen cumartesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının son periyodunda pota altında yaşanan mücadele sonrasında Cuic'in dizinden sakatlandığı belirtildi.

Oyuncunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve tedavi sürecine başlandığı duyuruldu.

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