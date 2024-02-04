Bursa'da Atletizm Şampiyonası yapıldı

Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1298 atlet mücadele etti.



Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalara 58 kentten 662 kız ve 636 erkek toplam 1298 atlet katıldı.



Program kapsamında 60 metre, 200 metre, 300 metre, 600 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre yürüyüş, 60 metre engelli koşular, bayrak koşuları, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma yarışları gerçekleştirildi.



