Bursa corona virüsü haritası (Kovid vaka sayısı) - 2 Mayıs 2020

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yayılım ve yoğunluk haritalarını yayınladı. İşte şehir şehir korona vaka dağılım hartiası

02 Mayıs 2020 16:40
Bursa corona virüsü haritası (Kovid vaka sayısı) - 2 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

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