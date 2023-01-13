Bursa Büyükşehir'e Kamerunlu orta oyuncu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Christian Arthur Voukeng Mbativou'yu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Afyon Belediye Yüntaş'ta forma giyen ve son olarak Çin Erkekler Voleybol Ligi ekiplerinden Shanghai Bright'te oynayan orta oyuncu, Bursa'ya gelerek yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.



Daha önce Afrika Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta ve blok yapan oyuncu, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ve geçen sezon da AXA Sigorta Efeler Ligi'nde en iyi hücum eden oyuncu olan 2,05 metre boyundaki Christian Arthur Voukeng Mbativo, sağlık kontrollerinin ardından takımla antrenmanlara başladı.





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