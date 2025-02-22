Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı rahat geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı rahat geçti
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22 Şubat 2025 17:26
SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD 3-1 mağlup etti. 
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve çok sayıda taraftar izledi. 

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez, (Alparslan Koç, Berke Eray Yetkin, Burak Mert, Kadir Bircan, Yusuf Eken)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales, Kemal Kayhan (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat)

Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25

Süre: 130 dakika

 
 

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