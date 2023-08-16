Bursa Büyükşehir Belediyespor transferi açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bursa Büyükşehir Belediyespor transferi açıkladı
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16 Ağustos 2023 15:19
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 yaşındaki orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Ahmet Samet Baltacı ile anlaştı.

Ahmet Samet Baltacı, geçen sezon Develi Belediyespor forması giymişti.

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