Bursa Büyükşehir Belediyespor transferi açıkladı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 yaşındaki orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Ahmet Samet Baltacı ile anlaştı.
Ahmet Samet Baltacı, geçen sezon Develi Belediyespor forması giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Ahmet Samet Baltacı ile anlaştı.
Ahmet Samet Baltacı, geçen sezon Develi Belediyespor forması giymişti.