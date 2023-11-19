Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 19:04
Son güncelleme 19 Kasım 2023 19:57
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ahmet Can Büyükgöz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Gjorgiev, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan)

Setler: 23-25, 25-18, 28-26, 18-25, 11-15

Süre: 128 dakika (26, 24, 36, 25, 17)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery