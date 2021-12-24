Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Cemal Bora dönemi!

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Cemal Bora dönemi!
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24 Aralık 2021 21:42
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Cemal Bora Şensoy getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımımızın başantrenörlüğüne Cemal Bora Şensoy getirilmiştir. Sezonun ilk yarısında takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Şensoy ve ekibimize AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci yarısında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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