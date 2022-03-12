Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre'ye set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre'ye set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 18:53
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazandı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Can Ayvazoğlu, Seganov, Eren Koparıcı, Andaç Kapan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-19

Süre: 84 dakika (29, 31, 24)

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.