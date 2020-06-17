Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arpad Baroti'yi transfer etti

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı.



Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak 28 yaşındaki Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.



Profesyonel kariyerine ülkesinin Dunaffer takımında başlayan Macar milli voleybolcu, sırasıyla Tonno Callipo, Vero Volley, Ansan OK Savings Bank, Citta di Castello, Berlin Recycling Volleys, Suwon KEPCO Vixtorm, Hyundai Capital Skywalkers, Narbonne Volley ve Grupa Azoty ZAKSA takımlarında forma giydi.







