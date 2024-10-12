Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 mağlup etti.
İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa temsilcisi 21-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-18 galip ayrıldı ve tur atladı.
Bursa Büyükşehir Belediye tur atladı
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi.
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12 Ekim 2024 19:24
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 mağlup etti.
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