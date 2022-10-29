Bursa BB, TÜRŞAD'a set vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında TÜRŞAD, Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a evinde 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa BB, TÜRŞAD'a set vermedi
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29 Ekim 2022 17:20
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında TÜRŞAD, Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a evinde 3-0 mağlup oldu.
 Salon: Adilcevaz Spor Salonu

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Metehan Tetik)

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Radke Murilo, Gökhan, Emre Batur, Halil Kurtuluş, Bahov Dmitri, Metin Toy (Halil, Emre, Eranhan Can, Caner Ergül, Berk Dilmenler, Burak Çevik)

Setler: 24-26, 23-25, 10-25

Süre: 71 dakika (26, 24, 21)



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