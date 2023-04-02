Bursa BB, Hekimoğlu karşısında zorlanmadı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Grozdanov, Muhammet Delibaş, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Cavalcante, Esat Dalgıç)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Berk Dilmenler, Halit Kurtuluş)
Setler: 17-25, 14-25, 20-25
Süre: 64 dakika (20, 20, 24)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Grozdanov, Muhammet Delibaş, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Cavalcante, Esat Dalgıç)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Berk Dilmenler, Halit Kurtuluş)
Setler: 17-25, 14-25, 20-25
Süre: 64 dakika (20, 20, 24)
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