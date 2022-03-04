Süper Lig'e 15 yıllık özlemin ardından geri dönen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, alınan başarılı sonuçlarla zirve yürüyüşüne devam ediyor.



Başantrenör Aydın Uğuz:



"Play-off ve Avrupa kupalarına gidebilmek, mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak hedefimiz"

Hedef play-off ve Avrupa kupaları

Kaptanların arkadaşlarına güveni tam

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yıllar sonra ilk sezonunu geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, başarılı sonuçlarla zirve yolunda ilerliyor.15 sezon aranın ardından yenidendediği Süper Lig'e kısa sürede adapte oldu.Şu ana kadar çıktığı 18 maçın 11'inde galibiyete uzanan Bursa temsilcisi, 29 puanla play-off hattında 6. sırada yer alıyor.Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Safiport'u 7. hafta mücadelesinde mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibinin 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler bu sezon 2 yenilgisinden birini bu maçta aldı.Başantrenör Aydın Uğuz, takımın karakterli ve çalışkan oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.Lige başlarken ilk hedeflerinin bir alt kümeye düşmemek olduğunu belirten Uğuz, iyi sonuçlarla play-off hattına kadar yükseldiklerini dile getirdi.Burada kalmayı garantilemek için çalıştıklarını anlatan Uğuz, şöyle konuştu:Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş'a sağlanan olanaklar için teşekkür etti.Kadronun genç ve tecrübeli oyunculardan oluştuğunu kaydeden Ferda, hedefledikleri yerlerde olduklarını dile getirdi.Üst sıraları kovalayacaklarını vurgulayan Ferda,ifadelerini kullandı.da ligdeki ilk sezonları olmasına rağmen beklentilerin üstüne çıktıklarını belirtti.Ligde kalma hedefiyle sezona başladıklarını anlatan Gizem Mürüvet,değerlendirmesinde bulundu.