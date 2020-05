Burrell: "Jordan beni sadece basketbola değil, hayata da hazırladı"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Scott Burrell, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın kendisini sadece basketbola değil, hayata da hazırladığını söyledi.



"The Last Dance" belgeseli, herkese Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkında çok şey öğretti. Ayrıca kendisinin topluluk üzerinde ve birçok oyuncunun üzerinde yarattığı etkiyi de gösterdi.



Sekiz yıllık NBA veteranı Scott Burrell, Jordan'ın basketbol sporunu aşarak kendi hayatını değiştirmeye nasıl yardımcı olduğunu detaylandırdı.



HoopsHype'taki röportaj şu şekildeydi:



Bunun hakkında konuşalım. "The Last Dance" çıkmadan önce Michael Jordan, yönetmen Jason Hehir'e şunları söylemişti: 'İnsanlar Scott Burrell'ın üzerine gittiğim görüntüleri gördüğünde, korkunç bir adam olduğumu düşünecekler.' Seni o yıl gerçekten zorlamıştı. Bununla başa çıkmak nasıldı?



SB: Bir şeylerin zorlu bir şekilde öğretilmesi gibiydi. Bunun utanç verici olduğunu düşünmedim, küçük düşürücü olduğunu düşünmedim. Nasıl gerçekleştiğine dair pişmanlığım ya da en iyisinden öğrenme hakkında ikinci bir düşüncem yok. Demek istediğim, şimdiye kadarki en iyi oyuncudan, şimdiye kadar bir araya getirilen en iyi takımdan tavsiye alıyordum! Ve ben oraya varmadan önce yedi şampiyonluktan beşini kazanan bir takımdı ve bunu berbat etmek istemedim! Bu yüzden, bana öğretilen mümkün olan her yolu öğrenmekten memnun oldum.



Jordan, seni güçlendirmeye ve yorucu bir playoff'a hazırlamaya çalıştığını açıklamıştı. Sence bunları yapma şekli, seni daha sert ve daha hazır hale getirdi mi?



SB: Sanırım beni sadece basketbol için değil, hayat için de hazırladı. Geçmişte çok iyi takımlarla ve çok iyi oyuncularla oynadım, ancak büyük bir oyuncu ve büyük antrenörler için oynadığınızda ve aynı hedef için, bir şampiyonluk için oynadığınızda, tamamen farklı oluyor. Bu seviye 100 derece daha yükseldiğinde ve bunun ortasında olduğunuzda, işler tamamen farklıdır.



Jordan'ın takım arkadaşlarına karşı bağrına taş basarak kurduğu ilişki, genellikle olumsuz bir şey olarak görülüyor. Birçok kişi, agresif ve sert bir şekilde adının anılması fikrinden hoşlanmıyor gibi görünüyor.



Ama Burrell, bu durumun ona hayat hakkında değerli dersler verdiğini düşünüyor. Jordan'ın korkusuz, amansız tavrı, onun muhtemelen her türlü zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmuştu.