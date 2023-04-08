İngiltere Championship'te lider Burnley, Middlesbrough deplasmanına konuk oldu. Riverside'deki maçı Burnley 2-1'lik skorla kazandı.



Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Middlesbrough Chuba Akpom'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Burnley, Connor Roberts'ın 66. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.



Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, 87 puana yükseldi. 6 maçı kalan 3. sıradaki Luton Town ile puan farkını 19 puana çıkaran Burnley, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Burnley, 1 yıl aradan sonra en üst seviyeye geri döndü. Middlesbrough 67 puanda kaldı.



Burnley gelecek hafta sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Middlesbrough, Bristol City deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ