İngiltere Championship'te lider Burnley, Middlesbrough deplasmanına konuk oldu. Riverside'deki maçı Burnley 2-1'lik skorla kazandı.
Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Middlesbrough Chuba Akpom'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Burnley, Connor Roberts'ın 66. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.
Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, 87 puana yükseldi. 6 maçı kalan 3. sıradaki Luton Town ile puan farkını 19 puana çıkaran Burnley, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Burnley, 1 yıl aradan sonra en üst seviyeye geri döndü. Middlesbrough 67 puanda kaldı.
Burnley gelecek hafta sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Middlesbrough, Bristol City deplasmanına gidecek.
Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Middlesbrough Chuba Akpom'un penaltı golüyle skoru eşitledi. Burnley, Connor Roberts'ın 66. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı.
Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, 87 puana yükseldi. 6 maçı kalan 3. sıradaki Luton Town ile puan farkını 19 puana çıkaran Burnley, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Burnley, 1 yıl aradan sonra en üst seviyeye geri döndü. Middlesbrough 67 puanda kaldı.
Burnley gelecek hafta sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Middlesbrough, Bristol City deplasmanına gidecek.
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