Burnley Tottenham maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Burnley-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Burnley-Tottenham maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:24
Burnley Tottenham maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Burnley-Tottenham maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 19. haftasında Burnley-Tottenham karşı karşıya gelecek.

BURNLEY-TOTTEHANM MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Burnley-Tottenham maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Tottenham maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 32 puan 4 averaj ile 6. sırada yer alan Burnley, 31 puan 13 averaj ile 7. sırada yer alan Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Robert Brady, misafir takımda ise Victor Wanyama sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 21.401 kişi kapasiteli Turf Moor Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

Ev Sahibi

- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu James Tarkowski (1.620 dakika).

- Hakem Michael Oliver yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Kieran Trippier .

- Hakem Michael Oliver yönetiminde çıktığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Burnley 2, Tottenham Hotspur 5 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Burnley 13 gol atarken, Tottenham Hotspur 21 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Burnley 3 ve Tottenham Hotspur 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

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