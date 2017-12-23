Burnley Tottenham maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 19. haftasında oynanacak Burnley-Tottenham maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakBurnley-Tottenham maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 32 puan 4 averaj ile 6. sırada yer alan Burnley, 31 puan 13 averaj ile 7. sırada yer alan Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Robert Brady, misafir takımda ise Victor Wanyama sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 21.401 kişi kapasiteli Turf Moor Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu James Tarkowski (1.620 dakika).- Hakem Michael Oliver yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Kieran Trippier .- Hakem Michael Oliver yönetiminde çıktığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.- Burnley 2, Tottenham Hotspur 5 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Burnley 13 gol atarken, Tottenham Hotspur 21 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Burnley 3 ve Tottenham Hotspur 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.