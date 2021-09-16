Burnley, Sean Dyche ile sonsuza gidiyor

Burnley'de 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Sean Dyche'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Burnley, Sean Dyche ile sonsuza gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 19:02
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Burnley Kulübü, 9 senedir takımın başında bulunan 50 yaşındaki Dyche'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Watford ile başlayan İngiliz çalıştırıcı, 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.