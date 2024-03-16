Premier Lig 29. hafta karşılaşmasında Burnley konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti ve 10 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.



Burnley'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jacob Bruun Larsen ve 62. dakikada David Datro Fofana, Brentford'un golünü 83. dakikada Kristoffer Ajer kaydetti.



Brentford'da Sergio Reguilon 9. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.



Burnley bu galibiyetle puanını 17'ye çıkartırken, Brentford ise 26 puanda kaldı.



Burnley bir sonraki karşılaşmasında Chelsea deplasmanına giderken, Brentford sahasında Manchester United'ı konuk edecek.



LUTON - NOTTINGHAM MAÇINDA KAZANAN YOK



Premier Lig'de 18.00 seansının diğer maçında Luton Town ile Nottingham Forest 1-1 berabere kaldı.



Nottingham, 34. dakikada Chris Wood ile öne geçti. Luton Town, bu gole 89. dakiakda Luke Berry ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Luton Town 22, Nottingham Forest 25 puana yükseldi.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Luton Town, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, gelecek hafta sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.





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