Burnley - Leicester City maçına erteleme kararı

İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında cumartesi oynanması planlanan karşılaşma ertelendi

Haber; AA
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Burnley - Leicester City maçına erteleme kararı
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14 Ocak 2022 16:00
İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında cumartesi oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki Kovid-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.

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