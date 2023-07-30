Burnley'den Sacha Boey'e resmi teklif

Premier Lig ekiplerinden Burnley, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Burnley'den Sacha Boey'e resmi teklif
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30 Temmuz 2023 14:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için resmi teklifte bulundu.

25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Haberde Burnley'in Galatasaray'a ne kadar bonservis ücreti teklif ettiği yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.

22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.



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