Burnley'den Sacha Boey'e resmi teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için resmi teklifte bulundu.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Haberde Burnley'in Galatasaray'a ne kadar bonservis ücreti teklif ettiği yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.
22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için resmi teklifte bulundu.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Haberde Burnley'in Galatasaray'a ne kadar bonservis ücreti teklif ettiği yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.
22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.