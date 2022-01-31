Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!

Kaleci mevkisi için Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray'da son anda gelen karar değişikliği sonrası rota Inaki Pena'ya döndü. Bürki'nin sarı-kırmızılı takımı reddetmesinin nedeni ortaya çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!
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31 Ocak 2022 11:18
Galatasaray ile anlaşması an meselesiyken son anda vazgeçen Roman Bürki'nin karar değiştirmesinin nedeni belli oldu.

Borussia Dortmund'da 3. kaleci konumuna düşen ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Bürki'nin planlarını Fernando Muslera'nın bozduğu öne sürüldü.

Hürriyet'in derlediği Alman basınında yer alan haberlere göre İsviçreli kaleci, Muslera'nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti. 

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