Burhan Karaçam'dan 200 milyon borç ve Ali Koç itirafı

''ESKİ BORÇLAR KURLARIN ARTMASIYLA 31 MAYIS'TA 621 MİLYON EURO OLDU''

"SPORCULARIMIZA VE PERSONELİMİZE HİÇBİR BORCUMUZ YOK"

Burhan Karaçam,dedi.Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Karaçam yapacağı sunum ile alakalı toz pembe şeylerden bahsedemeyeceğini ifade ederek, kulübün içinde bulunduğu durumdan kısa bir süre içinde olmasa da belli bir süre sonra altından kalkacaklarını söyledi. Karaçam, aktaracaklarının çok iç açıcı olmayacağını ancak üyelerin umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini dile getirerek, "1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm öğeleri denetleniyor. Bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı'na kadar denetim bitmiş olur ve sizlerle paylaşırız. Dernekte 2015-2018 arası gelir ve gider denk görünüyor. Bütçe denk ama fiili durum denk değil. Burada iştirakler, vakıf ve futbol A.Ş. yok. 2016'da 271 milyon olan gider kalemi, bir sonrası sene 346 milyon TL'ye çıkmış. 2015'ten itibaren baktığınızda giderler sürekli yükselirken, gelir sürekli aşağıya gidiyor. Bu sadece dernekle ilgili. Kesin rakamlar henüz elimizde değil ama aynı durum diğer birimlerimizde de devam etmekte. Bu ayrılmakta olan gelir-gider dengesini, birbirlerine kavuşacak duruma getirmek istiyoruz. Olağandışı gelir 2015'te 1 milyon TL olarak bütçede yer almış ama gerçekleşmemiş. Bir sonraki sene 2016'da 5 milyon, 2017'de 50 milyon, 2018'de ise 35 milyon olarak bütçelenmiş, ancak fiili durumda gerçekleşmemiş. Temettü'de 2015'te 1,5 milyon TL, 2016'da 5 milyon TL, 2017'de 8,3 milyon TL, 2018'de ise 90 milyon TL olarak bütçelenmiş. Dış kaynak diye bir madde var. Ama bu bir gelir midir, borç mudur, nasıl bir kaynaktır? Bunlar tamamen genel kurul raporlarından alınmıştır. 2016'da 23 milyon TL bütçelenmiş, 0 gelir. 58.1 milyon TL olarak bütçelenmiş, 0 gelir. 2018'de ise 97.7 milyon TL olarak bütçelenmiş.2015'te 55.7 milyon gider fazlası, 2016'da 99.1 milyon TL, 2017'de de 249.3 milyon TL gider fazlası gösterilmiş, 2018'de bu yapıyla girilmiş olsaydı, 300 milyon TL civarı bir gider fazlası oluşacaktı. Gider fazlası diye teknik bir terim yok. Bu zarardır ve bunun taşınma maliyeti vardır. Bu da kredidir ve kulübü çok büyük yükün altına sokan uygulamalardır.Denetimi devam eden verilere göre 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 3.2 milyar TL toplam borcun bir bölümü olan 1.4 milyar TL'ye ulaşan birikmiş zararların finansmanında kullanılmaktadır. Toplam cironun 800 milyon TL olduğu dikkate alındığında toplam borç, cironun 4 katı, toplam zarar cironun 2 katı.Göreve geldiğimiz andan itibaren rekor şekilde forma ve kombine satışı gerçekleşti. Ancak yapılan temlikler nedeniyle biz buradan gelen paranın 1 kuruşuna bile dokunamadık.Fenerbahçe Kulübü'nün 3.2 milyar TL borcu bulunduğunu da hatırlatan Karaçam,diye konuştu.Başkan Ali Koç'un kişisel olarak 50 milyon Dolar hibede bulunduğunu ifade eden Burhan Karaçam,dedi.