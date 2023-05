Burhan Akbudak: 'Sırbistan'da altın madalya kazanmak istiyorum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta milli takımla birlikte Hırvatistan'daki kamptayken özel izinle memleketine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsünün zirvesine çıkma peşinde.



Geçen yıl dünya şampiyonu olan, bu yıl ise Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Burhan Akbudak, gözünü Paris 2024'e çevirdi.



Deprem felaketi sırasında özel izinle Hırvatistan'dan Türkiye'ye dönerek memleketi Kahramanmaraş'a geçen Akbudak, 9 güreşçi ve futbolcuların hayatını kaybettiği enkazda 3 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldı.



Deprem bölgesinde 17 gün kaldıktan sonra tekrar şampiyona için Hırvatistan'a giden Akbudak, 23 Nisan'da altın madalya kazanarak madalyasını Kahramanmaraş halkına ve hayatını kaybeden sporculara adadı.



Akbudak: "İnsanın kelimelere dökemediği bir an orası"



Burhan Akbudak, AA muhabirine, depremi haber alır almaz uçakla İstanbul'a geldiğini, burada arabasına yardım malzemeleri koyarak Kahramanmaraş'a hareket ettiğini, annesinin ve kardeşlerinin durumunun iyi olduğunu öğrenince de arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübündeki güreşçi arkadaşlarının ve sporcuların enkaz altında kaldığını, 9 arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbudak, şöyle konuştu:



"Gerçekten korkunç bir şeydi. İnsanın kelimelere dökemediği bir an orası. Güreşçi kardeşlerimiz için elimden geleni yapmaya çalıştım. Üç gün onların enkazının yanında bekledim, 17 gün Kahramanmaraş'ta kaldım. Sonra Hırvatistan'a döndüm. Yaklaşık bir ay hiç antrenman yapamadım. Hem fiziken hem ruhen bir çöküntü yaşadım. 88 kilodan 79 kiloya düştüm. Hazırlanma anlamında hem fiziken hem de psikolojik anlamda rakiplerimle denk değildim. Benim için tabii ki bu depremin psikolojisini atlatmanın bir yolu vardı. Bizi, bu milleti de tekrar ayaklandırmak için böyle manevi duyguları insanların içine işleyebilecek bir şeyler lazımdı. Ben de bu psikolojiyi kendimce düşündüm. Tabii her zaman en iyisini yapıp, altın madalyayla, bayrağımızı göndere çektirerek, bu milli duyguları yaşatarak ülkemizdeki insanları sevindirebiliriz diye düşündüm. Bu psikolojiyi o şekilde atlattım. Nitekim Allah da yanımızda oldu çok şükür ve şampiyon olduk. Ülkemize altın madalyayı kazandırdık."



Şampiyonanın ardından memleketine yeniden döndüğünü, buruk bir sevinçle karşılandığını ve annesini ziyaret etmek için Göksun ilçesine geldiğini anlatan Akbudak, hayatını kaybeden güreşçi arkadaşlarının da ailelerini ziyaret ederek maddi, manevi yanlarında olmaya çalıştığını belirti.



Hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu



Her sporcunun spora başlarken büyük hayalleri olduğunu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilmek için kendisine hedefler koyduğunu anlatan Akbudak, şu görüşlerini aktardı:



"Ben de tabii ki adımın Türk güreş tarihinde, Türk spor tarihinde altın harflerle yazılmasını çok isteyen bir sporcuyum. Bu doğrultuda da hep böyle planlı programlı çalışmalarımı sürdürüyorum. Geçen yıl dünya şampiyonu oldum. Bu yıl Avrupa şampiyonu oldum. Önümüzdeki ilk hedef, Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Daha sonra da 2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Bu milli duyguları yaşamak ve yaşatmanın tarifi gerçekten mümkün değil. Ülkemizdeki insanların buna şimdi daha çok ihtiyacı var."