Burhan Akbudak: 'Şeref Eroğlu'nu geçmek istiyorum'

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli güreşçi Burhan Akbudak, hedefinin örnek aldığı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı hemşehrisi Şeref Eroğlu'nu geçmek olduğunu söyledi.



Aynı zamanda dünya şampiyonu olan milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Güreşe 8 yaşında başladığını dile getiren Burhan Akbudak, "Kahramanmaraş'ta güreş, çok yaygın bir branş. Kahramanmaraş'ın meşhur güreşçileri de var. Örnek aldığım güreşçi, şu anki federasyon başkanımız Şeref Eroğlu. Kendisi Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi. Ben kendime örnek alırken, aynı zamanda bir yarış içerisinde olduğumuzu hissediyorum. Şeref başkanımızın bir olimpiyat ikinciliği var. Ben onun rekorunu kırıp, Kahramanmaraş'a bir olimpiyat altını götürmek istiyorum." diye konuştu.



"Final maçında parmağım çıktı ama maçı durdurmadım"



Burhan Akbudak, altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu, kariyerimdeki ilk Avrupa Şampiyonası. Ülkemizin asrın felaketini yaşadığı deprem bölgesinde yaşayan bir vatandaşım. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken çok zorlandım. Deprem şehitlerimiz, depremde hayatını kaybeden güreşçi kardeşlerimiz için motive oldum. Kendimi bu şekilde toparlamaya çalıştım. Sonunda da Allah'a şükürler olsun ki şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.



Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve depremzedelere az da olsa moral olabilmek için çok çalıştığını aktaran milli güreşçi, şunları kaydetti:



"Final maçında parmağım çıktı ama maçı durdurmadım. O denli istiyordum şampiyon olmayı ve bunu deprem şehitlerine adamayı. Yakınlarımdan 18 kişiyi kaybettik. Kaybettiğimiz akrabalarımız, komşularımız var. Ben o zaman deprem bölgesinde değildim. Depremin olduğu gün gittim. Ailem orada yaşıyor. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğimiz için yılın 9 ayı kamplardayız. Depremden hemen sonra biz de seferber olduk. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz."



"Olimpiyatlarda ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"



Burhan Akbudak, kariyerinde katıldığı tüm uluslararası organizasyonlardan madalyayla döndüğünü anlatarak, "Ben yaklaşık 3-4 yıldır büyükler kategorisinde yarışıyorum. Allah'a şükürler olsun ki gittiğim müsabakaların hiçbirinden boş dönmedim. 2021 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. 2022 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Önümüzdeki ilk hedef Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanını kazandım. Artık bu madalyaların sayısını arttırmak istiyorum. Kariyerimi madalyalarla bitirmek istiyorum. Aynı zamanda her sporcunun hayali olan, sporun en büyük organizasyonu olimpiyatlardan ülkeme altın madalya getirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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