Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, üçüncülük başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu!
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03 Nisan 2022 20:45
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda bronz madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Burhan, repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Alman Pascal Eisele ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 6-1 kazanan Burhan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Burhan Akbudak, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

Türkiye, Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

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