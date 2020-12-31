Burcu Özberk O Ses Türkiye Yılbaşı programında! Burcu Özberk yaşı, Burcu Özberk kimdir, nerelidir?

Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen Burcu Özberk "Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım" dedi. Burcu Özberk'in sevgilisi yok, Burcu Özberk evli değil.

Burcu Özberk konusunda O Ses Türkiye Yılbaşı'na katıldıktan sonra merak edilenler son buldu ve doğru cevaplar belirlendi. Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk yaşı, Burcu Özberk sevgilisi kim? Burcu Özberk evli mi? Burcu Özberk dizileri, Burcu Özberk boyu kaç bilgileri bulunuyor.Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Burcu Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.Muhteşem YüzyılGüneşin KızlarıŞahane DamatAslan AilemAfili AşkÇocuklukBadem ŞekeriDireniş Karatay