Burcu Naz Narin gümüş madalya kazandı

Milli yüzücü Burcunaz Narin, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burcu Naz Narin gümüş madalya kazandı
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16 Eylül 2022 21:18
Milli yüzücü Burcu Naz Narin, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda devam eden organizasyonda milli sporcu Burcu Naz Narin, 7.5 kilometre 16-17 yaş kadınlar kategorisinde 1.24.57.4'lük derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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