Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşındadır? Burcu Kıratlı ile Furkan Palalı sevgili mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Burcu Kıratlı ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...TV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinin güzel başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki gün sevgilisi Furkan Palalı ile Bodrum Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre; Yaklaşık 1 aydır flört eden ikili, ilk kez aynı karede görüntülendi.Öte yandan fit görüntüsüyle de tüm dikkatleri üzerinde toplayan Kıratlı,güzelliğiyle de görenleri büyüledi. Güzel oyuncu Burcu Kıratlı sangi plajda değil de podyumda gibiydi. Denizde dakikalarca yüzen Kıratlı, daha sonra kurulanarak güneşin tadını çıkardı. Ayrıca Burcu Kıratlı 'Mira' adlı köpeğini yanından ayırmıyor.Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Burcu Kıratlı'nın çocukluk yıllarında annesi ve babası ayrılmışlardır. Annesi Gül Erçetingöz ikinci evliliğini magazin basının duayenlerinden biri olan Kenan Erçetingöz ile yapmıştır Burcu Kıratlı, 7 yaşından beri Kenan Erçetingöz'ü hep babası olarak görmüştür. Burcu Kıratlı öz anne ve babanın tek çocuğudur. Ama üvey kardeşleri vardır. Öz babasının ikinci evliliğinden, iki üvey kardeşi vardır. Kenan Erçetingöz'ün de ilk evliliğinden olan oğlu Levent ile birlikte kardeş gibi büyümüşler. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Kural ile nişanlanıp, daha sonra anlaşamayarak ayrılma kararı almışlardır. 2014 yılında Peri Masalı adlı filmde rol gereği Peri karakterini canlandırmak için beline kadar uzanan saçlarını tamamen kazıtarak gündem konusu olmuştu. TRT 1 ekranlarında yer alan Elde Var Hayat adlı dizide Yağmur karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine ilk adımını atmış oldu.FURKAN PALALI KİMDİR?: Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başladı. 190 cm. boyunda ve 81 kg. olan Furkan Palalı, 2009 yılından beri mankenlik yapmaktadır. 2010 yılında İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendi ve Selin Boronkay - S Management ajansına bağlandı. 2010 yılından itibaren de birçok ulusal ve uluslararası defilede yer aldı. 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda da oyunculuğa başlamıştır.Burcu Kıratlı, İlkokul öğrenimini; Ata Kolejinde, orta okul öğrenimini; BJK Kolejinde okudu. Liseyi ise Bebek Yeni Yıldız Kolejini okuduktan sonra, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden, lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul yıllarında bir kaç oyun ve kısa filmlerde yer almıştır.2014 yılında Evos Angel's Dijital Medya'nın Enleri yarışmasında Peri Masalı adlı filminden En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü aldı.2013 yılında "Su ve Ateş" adlı filminde Helin rolünü canlandırdı.2014 yılında "Peri Masalı" adlı filmde Peri rolünü canlandırdı.2015 yılında "Bizim Hikaye" adlı filmde Elif rolünü canlandırdı.2010 yılında "Elde Var Hayat" adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.2014 yılında "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide Gökçe karakterini canlandırdı.2016 yılında yayına başlayan ve halen devam eden "Aşk Ve Mavi" adlı dizide Mavi karakterini canlandırıyor.Türk oyuncu ve manken. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle[3], tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.Orta okulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.Küçük Sırlar'da "Aras" karakteri, Adını Feriha Koydum (Model-Konuk Oyuncu) yapımlarında dizi oyunculuğu deneyimleri; Uyan Uyan Gazi Kemal (Şamdan Mehmet, Doktor Zeki ve Rasuhi karakterleri) (2010-2011) ve Tetikçi (Delikanlı - Başrol)(2011-2012) gibi tiyatro deneyimleri olmuştur. Tepebaşı Tiyatrosunda Ferdi Merter'in yazıp yönettiği "Tetikçi" isimli oyunda 6 kez başrol olarak sahne alan Palalı, tiyatro oyunlarına ara vermiştir.[4] Ayrıca ATV' de yayınlanmakta olan "Hayat Devam Ediyor" adlı diziye 17 Şubat 2012 tarihli 14. Bölüm itibarıyla katılan Palalı; oyunculuk başarısını kendi sesiyle canlandırdığı "Giray" karakteri ile de sürdürmüştür.Bu diziden birinci sezon finali olan 32. Bölüm itibarıyla ayrılmış olan Palalı, 2012-2013 sezonu için baş rollerini Hazal Kaya, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun ile paylaşacağı, Adam Film tarafından ATV için hazırlanan "Son Yaz - Balkanlar 1912" adlı dizi ile anlaşma sağlamıştır.Anılan dizinin ismi daha sonra ATV tarafından "Son Yaz" olarak değiştirilmiş ve 1. bölüm 25 Eylül 2012 Salı günü yayınlanmıştır.Daha sonra MinT Yapım ile anlaşma sağlayan Furkan Palalı, Show TV için hazırlanan "Aşk Emek İster" isimli dizide Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte başrol olarak yer almış ve dizinin ilk bölümü 14 Nisan 2013 Pazar günü Show TV'de yayınlanmıştır.[8] Dizide işlenen konu şöyledir: "Varlıklı bir ailenin iyi eğitim almış, en iyi okullarda okumuş, en güzel otomobillere binmiş oğlu, okulunu bitirip yurda döner. Holdingde bir oda beklerken babası onu, "İşi en alttan öğreneceksin" deyip fabrikasında işe başlatır... Kimliği gizli tutulan genç veliaht, hayatının aşkını bu fabrikada bulur.''Palalı Osman Sınav'ın yönettiği ve TRT 1'de yayınlanan Kızılelma dizisinde Millî İstihbarat Teşkilatı elemanı Murad Altay'ı canlandırmıştır. Dizi 2014 yılının Ocak ayında vizyona girmiş ve 23 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan 28. bölümü ile ekranlara veda etmiştir.8 Ağustos'da TRT 1'de başlayan Son Çıkış dizisinde başrolü oynamaktadır.1 Nisan 2016'da vizyona girmiş olan Somuncu Baba Aşkın Sırrı isimli sinema filminde başrol oynamıştır.Konya'da okuduğu sıralarda o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan Palalı, aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.Furkan Palalı üniversite dönemi boyunca arkadaşlarının desteği ve Ankara'da bir model ajansında çalışan bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır. Üniversite'den mezun olduktan sonra da İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve Selin Boronkay1,5 yıl bu ajansta çeşitli organizasyonlarda yer alan ve birçok defile ve katalog çekimi yapan Palalı aynı zamanda tek hedefi olan Best Model yarışması için çalıştı. Sonra, 2011 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Palalı, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.Son olarak 2015 yılında Cem Tatlitug Management Ajansi ile sözleşme imzalamıştır