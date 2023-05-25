Burcu Çetinkaya, İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak

Eski milli rallici Burcu Çetinkaya, 26 Mayıs Cuma günü İtalya'da başlayacak Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burcu Çetinkaya, İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak
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25 Mayıs 2023 13:28
Eski milli rallici Burcu Çetinkaya, 26 Mayıs Cuma günü İtalya'da başlayacak Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Sezon başında ralli yarışlarına yeniden geri dönen Burcu Çetinkaya, yarın Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Marcus Grönholm, Alister McRae ve Andreas Mikkelsen gibi dünyanın bu branştaki önemli sporcularının da yer alacağı rallide Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın araçla madalya için mücadele edecek.

Asfalt zeminde yapılacak yarışma, 27 Mayıs Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

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