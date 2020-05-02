Burak'tan Oğuzhan'a: 'Gelmeni bekliyoruz'

Devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, TRT Spor'un Instagram hesabına konuk oldu.
"GERİ DÖNMENİ BEKLİYORUZ"
Canlı yayını izleyenler arasında Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz da vardı. Tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a, "Senin en iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz, özledik" dedi.
Hatırlanacağı üzere Oğuzhan'ın, Hollanda'da kalmak istediği iddia edilmişti.
Oğuzhan Özyakup, ara verilmeden önce Hollanda Ligi'nde 2 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu takımına 1 gollük katkı sağladı.
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"GERİ DÖNMENİ BEKLİYORUZ"
Canlı yayını izleyenler arasında Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz da vardı. Tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a, "Senin en iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz, özledik" dedi.
Hatırlanacağı üzere Oğuzhan'ın, Hollanda'da kalmak istediği iddia edilmişti.
Oğuzhan Özyakup, ara verilmeden önce Hollanda Ligi'nde 2 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu takımına 1 gollük katkı sağladı.
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