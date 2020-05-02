Burak'tan Oğuzhan'a: "Gelmeni bekliyoruz"

Oğuzhan Özyakup'un katıldığı canlı yayına dahil olan Burak Yılmaz, kiralık olarak Feyenoord'da oynayan futbolcuya mesaj verdi.

, Fotoï¿½raf; AA
Burak'tan Oğuzhan'a: 'Gelmeni bekliyoruz'
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02 Mayıs 2020 12:45
Devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, TRT Spor'un Instagram hesabına konuk oldu.

"GERİ DÖNMENİ BEKLİYORUZ"

Canlı yayını izleyenler arasında Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz da vardı. Tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a, "Senin en iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz, özledik" dedi. 

Hatırlanacağı üzere Oğuzhan'ın, Hollanda'da kalmak istediği iddia edilmişti.

Oğuzhan Özyakup, ara verilmeden önce Hollanda Ligi'nde 2 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu takımına 1 gollük katkı sağladı.

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