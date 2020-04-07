Burak'tan Nkoudou'ya: 'Güçlüsün ama asist yok'

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile kaptanı Burak Yılmaz arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.NKoudou'nun Instagram hesabından mekik çektiği videonun altına Burak Yılmaz'ın "Çok güçlüsün ama asist yokNkoudou ise Burak Yılmaz'a "" sözlerini kullandı. Burak Yılmaz ise Fransız isme, "" derken Nkoudou ise "" sözleriyle karşılık verdi.