Burak'tan Nkoudou'ya: "Güçlüsün ama asist yok"

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz ve Fransız oyuncusu Nkoudou Instagram üzerinden esprili bir sohbet gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Burak'tan Nkoudou'ya: 'Güçlüsün ama asist yok'
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07 Nisan 2020 04:04
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile kaptanı Burak Yılmaz arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

NKoudou'nun Instagram hesabından mekik çektiği videonun altına Burak Yılmaz'ın "Çok güçlüsün ama asist yok" sözleri üzerine karşılıklı esprili atışmalar gerçekleşti.

Nkoudou ise Burak Yılmaz'a "Ben sana veriyorum ama sen atamıyorsun" sözlerini kullandı. Burak Yılmaz ise Fransız isme, "Oynamaya başlarsak deneyeceğim" derken Nkoudou ise "Haha İnşallah baba" sözleriyle karşılık verdi.



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