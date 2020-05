Burakcan Övüç'ün annesi kimdir? Murat Övüç'ün eski eşinin adı nedir?

Burak Övüç'ün annesi kimdir? Murat Övüç'ün oğlunun annesinin kim olduğu merak edildi. İnstagram'ın ünlü isimlerinden Murat Övüç sevgilisi hakkında itirafta bulundu. Sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden olan Murat Övüç eski karısıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Murat Övüç'ün 196Sekiz adlı YouTube hesabında Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte Murat Övüç'ün yaptığı açıklamalar...Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Eski eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi o. Her zaman emrindeyim, neye ihtiyacı olursa yaparım. Oğlumun annesi ile arası çok iyi." ifadelerini kullandı."Oğlum babaannesiyle birlikte yaşıyor. Onun terbiyesiyle büyüdü. Her sabah kalkıp babaannesine kahvaltısını hazırlıyor. Eski eşim yeniden evlendi ve bir kızı oldu. Oğlum da kardeşini çok seviyor. Birlikte vakit de geçiriyorlar.Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün son paylaşımları olay yarattı. Övüç, "Benim Adım Osman" isimli komedi filminde de oynayan oğlunun fotoğraflarını paylaştı.19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç'ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden kutlayan Övüç, "Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun" diye yazdı. Övüç'ün oğlunu gören takipçileri, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, "Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı."''Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı.""Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim.""Para her şeyi değiştirir. Para kazanınca sizi imparator gibi görüyorlar. Ancak akrabalar tarafından hep rencide edildim. 'Oğlunuz eşcinsel' diye aşağıladılar. Ama şimdi hepsinin Murat abisiyim. Hepsine para dağıtıyorum. O dönemde benimle alay eden, yüzümü görmek istemeyen akrabalarım şimdi telefon açıp para istiyor benden ve veriyorum. Kendimi rahatlatıyorum. Geçmişte akrabalarımdan çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama sonradan özür dilemelerini 'Seninle gurur duyuyoruz' demelerini çok gördüm.''Çok güzel paralar kazandığını ve dağıttığını söyleyen Övüç, "Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha.""Oğlum babaannesiyle birlikte yaşıyor. Onun terbiyesiyle büyüdü. Her sabah kalkıp babaannesine kahvaltısını hazırlıyor. Eski eşim yeniden evlendi ve bir kızı oldu. Oğlum da kardeşini çok seviyor. Birlikte vakit de geçiriyorlar.Öte yandan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlatmıştı.Murat Övüç, yaptığı açıklamada, "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" ifadelerini kullanmıştı. İşte o açıklamalar..."Sağolsun Stelyo Pipis, Mehmet Ali Erbil, Nur Yerlitaş Firuzağa Kafe'de oturuyorlardı. Benim evim de Cihangir'de, bodrum katta oturuyorum. Üstümde de Stelyo Pipis'in annesi oturuyor Elizabeth Pipis. Gel gel dedi Stelyo. Nur'a bi fal baksana dedi. Öyle gayriihtiyari bir şeyler söyledim, sen şaka mısın? dedi, bunları nerden biliyorsun dedi. Öyle başladı dostluğumuz. Seni yarın götürüyorum dedi, Kıbrıs'a gittik. Orada bir hafta kaldım. Beni hayal edemeyeceğim mağazalara soktu, alış veriş yaptı bana. Tüm çevresine beni tanıştırıp fal baktırdı, çok ciddi paralar kazandım. Evladımı biliyordu, evladıma birçok güzellikler yaptı. Evimin kirasını ödeyememiştim 5 aylık, onu bir defada kapattı. Nur Abla benim Murat Övüç olma yolunda mihenk taşı diyebilirim. Daha sonra Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'e katıldım. 1 günlüğüne gittim ama 1 hafta kaldım. Ne olduysa orda oldu.Eğer babam benim önümü kesmeseydi ben belki de o A class denilen sanatçılar var ya, hepsi kenardaydı. Çünkü biz ataerkil bir aileyiz, Siirtliyiz. Ben Bodrum'a gitmiştim orda oynuyordum. Bir yerden bana teklif geldi, bi harem şov, belly dance yapacaktık zenne gibi. Seni öldürürüm dedi babam. Evlenme sebebim de babamdır. Allah razı olsun evlendim, bi evladım var, aslanlar gibi evladım var ama evlilik bana göre değildi. Benim misyonum, hayatım belli. Yaşam standartım belli, çevrem belli. İnsanlarda böyle bir şey var aman ayıbımızı kapatalım. Ne münasebet? Ben bunu 30 yıl önce yaşadım ama şimdi gençlere bakıyorum daha özgürler, daha ayakları üzerinde durabiliyorlar. Ama maalesef biz o dönem onları yapamadık. Ben ablama "ben gayim" dedim, "ok anlıyorum ama bunu anneme babama anlatamayız" diyo. Dolayısıyla evlenmek zorunda kaldım."Murat Övüç kaç yaşındadır, nerelidir? Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğüdür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.