Burak, Zeki, Yusuf oynadı ve Lille kazandı!

Fransa Ligue 1'de Lille, konuk ettiği Troyes'u 2-1 mağlup etti ve puanını 24 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Burak, Zeki, Yusuf oynadı ve Lille kazandı!
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04 Aralık 2021 23:36
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David ve Jimmy Giraudon attı. Konuk takımın tek golü ise Tristan Dingome'den geldi.

Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 69. dakikada oyuna girdi.

Bu sezon 6. galibiyetini alan Lille puanını 24'e çıkarırken, Troyes 16 puanda kaldı.


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